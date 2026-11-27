Обмеження продовжили до 31 березня. Експорт палива за міжурядовими угодами звільнений від заборони.

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Росія продовжила заборону на експорт більшості видів авіаційного палива до березня 2027 року, щоб забезпечити постачання на внутрішній ринок.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву російського уряду.

Попри це, експорт палива за міжурядовими угодами звільнений від заборони.

Як пише видання, цей крок підкреслює тиск на паливно-енергетичну промисловість Росії після українських атак по НПЗ. Рівень переробки сирої нафти в Росії впав до найнижчого рівня за понад два десятиліття, повідомляє Rystad Energy.

Росія не є основним постачальником авіаційного палива на міжнародні ринки. Згідно з аналітичними даними, у 2025 році країна експортувала в середньому 30 000 барелів на день, або менше 2% світових запасів.