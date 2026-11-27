Серед уражених цілей були нафтові об’єкти, підприємства з виробництва вибухівки, військові аеродроми та літаки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські Сили оборони за останній тиждень досягли цілей у Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському й Тульському регіонах Росії, а також у Башкортостані, Татарстані та акваторії Чорного моря.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Далекобійні удари уразили російські нафтові об’єкти, підприємства, залучені до виробництва вибухівки, військові аеродроми, літаки та інші об’єкти, що працюють на війну. Зеленський подякував Силам оборони та безпеки за те, що вони запроваджують проти Росії "кінетичні санкції", і наголосив, що Україна відповідає на російські удари.

"Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир", – зазначив президент.