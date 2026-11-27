Президент США Дональд Трамп заявив, що добрі стосунки з Володимиром Путіним можуть допомогти домовитися про припинення війни. За його словами, відкрита ворожість лише ускладнила б переговори – так само, як особиста неприязнь між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, яку Трамп назвав однією з головних перешкод для врегулювання.

Це він розповів журналістам у Мар-а-Лаго.

Трампа запитали, як поєднуються його слова про Путіна як друга з критикою російської агресії в дописі на Truth Social.

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"Ну, обидва твердження можуть бути правдивими. Але послухайте, треба дещо розуміти. Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо припинити вбивства. Я міг би сказати, що він мені не друг, але я хочу укласти угоду. Мені треба домовитися. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць. Я міг би прийти й сказати: "Ви мені не подобаєтеся". І тоді ми мали б ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним", – сказав американський президент.

Саме тому, наголосив президент США, він підтримує добрі стосунки з Путіним, якого знає давно. Також глава Білого дому заявив, що Путіну начебто "довелося вислуховувати звинувачення, які згодом не підтвердилися".

За словами президента США, попри це їхня розмова була дуже хорошою, а Путін хотів би укласти угоду.

Водночас Трамп відкинув припущення, що його позиція щодо Росії стала м’якшою. Він нагадав про передання Україні тисяч протитанкових комплексів Javelin на початку війни та запроваджені проти Росії мита й санкції.