Аферисти під приводом “гарячих знижок” намагаються виманити у громадян кошти та платіжні дані.

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У Центрі протидії дезінформації нагадали про шахрайські схеми під виглядом знижок до “чорної п'ятниці”.

Період розпродажів традиційно супроводжується сплеском активності онлайн-шахраїв. Аферисти під приводом “гарячих знижок” намагаються виманити у громадян кошти й платіжні дані.

Для цього зловмисники створюють фейкові сайти інтернет-магазинів, публікують підроблені оголошення з підозріло низькими цінами та масово розсилають фішингові посилання.

У МВС України попереджають, що на таких шахрайських ресурсах є ризик втратити не лише гроші за неіснуючий товар, а й повний доступ до своїх банківських рахунків.

“Будьте пильними під час онлайн-шопінгу: не переходьте за сумнівними посиланнями, ретельно перевіряйте адреси сайтів перед оплатою та не вводьте реквізити своїх карток на неперевірених платформах”, – закликали правоохоронці.