З України до Антарктиди вирушив перший сезонний загін науковців. Вони працюватимуть на станції «Академік Вернадський» та на борту криголама «Ноосфера» упродовж антарктичного літа (зими в Україні).

Про це повідомили в Національному арктичному науковому центрі.

Цього сезону в дослідженнях беруть участь біологи, метеорологи, геофізики, геологи та океанологи.

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«У нас є два види антарктичних експедицій. Перша — зимівля. Її учасники — це “вартові”, які цілий рік забезпечують безперервний науковий моніторинг та роботу станції. Друга — сезонна, що може тривати кілька тижнів або місяців. Її учасників можна порівняти з “мисливцями–збирачами”", - розповіли в науковому центрі.

Науковці мають по 20 годин на добу бути мобільними й збирати зразки, які поїдуть у десятки лабораторій в Україні та за кордоном.

Низку сезонних досліджень заплановано спільно із науковцями з Індонезії, Мексики, Чехії, Швеції та Іспанії.

На кінець 2026 року запланована поїздка на сезон другої групи вчених.