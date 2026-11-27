З України до Антарктиди вирушив перший сезонний загін науковців. Вони працюватимуть на станції «Академік Вернадський» та на борту криголама «Ноосфера» упродовж антарктичного літа (зими в Україні).
Про це повідомили в Національному арктичному науковому центрі.
Цього сезону в дослідженнях беруть участь біологи, метеорологи, геофізики, геологи та океанологи.
«У нас є два види антарктичних експедицій. Перша — зимівля. Її учасники — це “вартові”, які цілий рік забезпечують безперервний науковий моніторинг та роботу станції. Друга — сезонна, що може тривати кілька тижнів або місяців. Її учасників можна порівняти з “мисливцями–збирачами”", - розповіли в науковому центрі.
Науковці мають по 20 годин на добу бути мобільними й збирати зразки, які поїдуть у десятки лабораторій в Україні та за кордоном.
Низку сезонних досліджень заплановано спільно із науковцями з Індонезії, Мексики, Чехії, Швеції та Іспанії.
На кінець 2026 року запланована поїздка на сезон другої групи вчених.
- Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" 12 листопада вперше в цьому антарктичному сезоні дістався станції "Академік Вернадський". Судно прибуло з чилійського міста Пунта-Аренас, подолавши штормову протоку Дрейка.