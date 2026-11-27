Йдеться про десятки мільярдів євро позик і грантів на технічні та логістичні потреби європейських армій.

Європейський Союз розробляє нову програму позик і грантів, яка має допомогти замінити частину військових можливостей США на континенті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Програма може охопити десятки мільярдів євро. Її планують запустити у другій половині 2027 року, але остаточний обсяг фінансування ще не визначили. Кошти можуть надійти з позик і наступного семирічного бюджету ЄС, який почне діяти у 2028 році.Фінансування зосередять на технічних і логістичних можливостях, необхідних для ведення масштабних бойових дій.

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Європейські країни досі значною мірою залежать від США у сфері так званих стратегічних засобів забезпечення: техніки для перекидання військ, підтримки й координації операцій, а також збору розвідданих. Адміністрація Дональда Трампа скорочує частину американських сил швидкого реагування та обладнання, призначеного для підтримки союзників у разі війни.

Серед пріоритетів спільних інвестицій ЄС – інтегрована протиповітряна й протиракетна оборона, а також розвідка, спостереження та рекогносцировка. Раніше країнам не вдалося просунутися в цих напрямах через брак коштів у чинному бюджеті Євросоюзу.

Нова програма буде продовженням ініціативи SAFE з 150 млрд фінансування

Нова програма стане продовженням торішньої ініціативи SAFE, яка передбачила 150 мільярдів євро доступного фінансування для термінових оборонних потреб. Із її позик ще не використали близько 21 мільярда євро. За оцінкою ЄС, приблизно половину цієї суми можуть запросити країни-члени, а решту спрямувати на нову програму.

Початковий проєкт бюджету ЄС на наступні сім років передбачав 130 мільярдів євро на оборону, близько половини з них – на розвиток стратегічних засобів забезпечення. Однак під час переговорів фінансування оборони й космосу скоротили на 30%. Остаточний план Євросоюз узгоджуватиме з країнами-членами та НАТО, зокрема враховуючи потреби держав і те, які саме можливості США залишать у Європі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав збільшити видатки на безпеку, заявивши, що економія на ній може стати дорогою помилкою.