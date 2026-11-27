До авіатрощі призвели помилки під час заходу на посадку. Фахівці виключили технічну несправність і вибух.

Міжнародна група експертів дійшла висновку, що катастрофу літака Ту-154М під Смоленськом спричинила низка помилок під час заходу на посадку. Висновки оприлюднила польська прокуратура.

Про це пише Polsat News.

Літак почав знижуватися запізно й опускався швидше, ніж мав: зі швидкістю 7-9 метрів за секунду замість приблизно п’яти. Екіпаж, за висновками експертів, неправильно оцінював висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи змінили налаштування одного з висотомірів, і той показував висоту приблизно на 150 метрів більшою за фактичну.

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Пілоти продовжували зниження нижче 120 метрів, хоча не бачили злітно-посадкової смуги. Бортова система попереджала про небезпечне наближення до землі, але рішення перервати посадку ухвалили надто пізно. За тодішніх погодних умов безпечно приземлитися на аеродромі Смоленськ-Північний було неможливо, заявили у прокуратурі.

Російські диспетчери повідомляли неправильні дані

Експерти також визначили обставини, які могли сприяти трагедії. Російські диспетчери, за їхніми даними, неодноразово повідомляли екіпажу неправильні дані про курс і висоту та наказали припинити посадку лише в останню мить.

Серед інших чинників назвали недостатнє фінансування, брак персоналу й навчань у полку, який організовував політ, вибір аеродрому без системи точного наведення та порушення правил перебування в кабіні під час посадки.

Міжнародна група виключила технічну несправність літака й вибух. За оцінкою експертів, Ту-154М був справним і залишався під контролем екіпажу до зіткнення з перешкодами. Лабораторні дослідження зразків із уламків дали різні результати: у частині проб виявили слідові кількості речовин, які можуть входити до складу вибухівки, однак вони були значно нижчими за типові залишки після вибуху. Сукупність досліджень не підтвердила версію вибуху.