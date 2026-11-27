Міністр закордонних справ Аббас Арагчі Ірану назвав звинувачення безпідставними та запропонував провести спільне розслідування за участі Рима й Кувейта.

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Іран відкинув відповідальність за удари безпілотників по Кувейту, внаслідок яких загинули двоє громадян Італії.

Про це повідомляють Euronews.

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі Ірану назвав звинувачення безпідставними та запропонував провести спільне розслідування за участі Рима й Кувейта.

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Арагчі провів телефонні розмови зі своїми колегами з Кувейту та Італії – шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом ас-Сабахом та Антоніо Таяні. Згодом він написав у соцмережі X, що цей інцидент є “підозрілим і виглядає як заздалегідь підготовлений сценарій війни”.

“Ми готові співпрацювати з Кувейтом та Італією, щоб з’ясувати причину того, що сталося”, – додав він.

In calls with my Italian and Kuwaiti counterparts, expressed condolences over deaths of Italian citizens in Kuwait. The incident is suspicious and looks like a precooked recipe for war. We stand ready to cooperate with Kuwait and Italy to determine the cause of the incident. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 26, 2026

Раніше Таяні повідомив італійському Сенату, що вчора близько 14:00 за місцевим часом кілька іранських безпілотників завдали ударів по військових об’єктах у Кувейті. Серед них – радіолокаційний центр протиповітряної оборони, де працювали двоє італійських фахівців, співробітників збройової компанії Rheinmetall.

Представник Кувейту ас-Сабах засудив напад, назвавши його “жахливою іранською агресією”, і висловив співчуття Італії.

Старший речник збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі категорично заперечив будь-яку військову операцію Ірану в регіоні та звинуватив США та Ізраїль у організації атаки під чужим прапором для дестабілізації регіону.

Посольство Ірану в Римі також оприлюднило окрему заяву, в якій категорично відкинуло будь-яку причетність Тегерану та застерегло від спроб розширити війну.