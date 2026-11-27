На відеозаписах видно, як один із уболівальників “Левскі” демонструє нацистське вітання в бік фанатів “Марселя” ще до початку активної фази сутичок.

Перед матчем Ліги Європи між софійським “Левскі” та марсельським “Олімпіком”, що відбувся вчора у Марселі, спалахнула бійка, внаслідок якої п’ятеро болгарських уболівальників потрапили до лікарні.

Про це повідомляє France24.

Приблизно за 10 хвилин до початку матчу на стадіоні "Велодром" кілька сотень уболівальників “Марселя” вибігли зі свого сектору – судячи з усього, щоб переслідувати групу фанатів “Левскі”. Вони прорвалися до сектору, відведеного для вболівальників гостей, де зібралося близько 500 прихильників “Левскі”.

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За словами журналіста AFP, який перебував на місці подій, спалахнула бійка. При цьому дехто з уболівальників “Марселя” мав закриті обличчя. Під час сутичок використовували, зокрема, фаєри.

На відеозаписах видно, як один із уболівальників “Левскі” демонструє нацистське вітання в бік фанатів “Марселя” ще до початку активної фази сутичок. Місцеві ЗМІ інформують, що перед початком бійки цей жест повторили й інші болгарські вболівальники.

П’ятьох людей доправили до лікарні з травмами очей, ушкодженнями голови та вивихом плеча, повідомило AFP джерело в поліцейській префектурі Марселя. Ще шістьом особам надали допомогу на місці.

Всі постраждалі – болгари, і на даному етапі “немає інформації про будь-які арешти”.

Співробітникам служби безпеки зрештою вдалося відновити спокій, тож гра розпочалася вчасно. У перерві між уболівальниками команд-суперниць виник ще один конфлікт, а сам матч завершився перемогою господарів із рахунком 1:0.

Президенти Франції та Болгарії поклали відповідальність за інцидент на місцевих уболівальників. Президент Франції Еммануель Макрон засудив “акти насильства, спрямовані проти болгарських уболівальників”. Президентка Болгарії Іліяна Йотова назвала це “неприйнятним” і “шокуючим”. “Кожен повинен мати можливість підтримувати свою команду, не побоюючись за власну безпеку”, – заявила вона.

Макрон обговорив цю ситуацію зі своєю болгарською колегою на полях європейського саміту в Брюсселі, запевнивши її, що “ці дії не залишаться безкарними”.