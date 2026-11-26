Хакери проникли в систему, видаючи себе за співробітників організації.

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Міжнародна федерація футболу ФІФА стала жертвою кібератаки, внаслідок якої зловмисники отримали доступ до обмеженого обсягу персональних і ділових даних.

Про це повідомляє The Athletic з посиланням на представника ФІФА, передає UA.football.

За даними видання, хакери проникли в систему, видаючи себе за співробітників футбольної організації.

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Відповідальність за злам взяла на себе група Handsome Boy Hacking Club (HBHC). 19 листопада вона опублікувала в соціальній мережі X скриншот файлів, пов’язаних із ФІФА, заявивши про викрадення понад 12 ГБ інформації.

За твердженням хакерів, серед викрадених матеріалів були документи, що посвідчують особу, імміграційні документи, відомості про керівництво, фінансові та юридичні документи, а також внутрішні записи й скриншоти.

"ФІФА може підтвердити, що стала жертвою злочинної кібератаки, внаслідок якої відбувся несанкціонований доступ до обмеженого обсягу персональної та ділової інформації", - прокоментував представник організації.

Джерела у ФІФА, які побажали залишитися анонімними, заявили, що обсяг витоку становить менш ніж 0,1% усіх даних. Водночас вони уточнили, що серед викрадених матеріалів немає документів, пов’язаних із скасованим проєктом FIFA Forward Enterprise (FFE).