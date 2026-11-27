Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що витоку пального наразі немає. Перед буксируванням судно оглянуть водолази.

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що танкер, який перекинувся біля Ібіци, планують відбуксирувати до порту.

Про це пише AFP.

В ефірі радіо Cadena SER Санчес висловив сподівання, що танкер вдасться доправити до порту "в найближчі години чи дні". За його словами, наявна інформація свідчить, що витоку пального немає.

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Служби екстреної допомоги Балеарських островів повідомили, що судно залишається у стабільному стані та пришвартоване до рятувального катера.

За даними екстрених служб, буксир із водолазами на борту має оглянути конструкцію танкера. Після цього представники торговельного судноплавства визначать подальші дії в межах рятувальної операції.

Витік пального з Med Emre вдалося локалізувати. Влада побоюється можливого масштабного забруднення моря.

Екологічні організації звертають увагу на ризики для флори й фауни регіону, зокрема видів, що перебувають під загрозою зникнення, а також для рибальства та туризму.