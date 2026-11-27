На півдні Верхньої Баварії у Німеччині за добу сталося понад 400 аварій, переважно через ожеледицю. Сніг також ускладнив рух на трасах, а на автобані A93 тимчасово обмежували в’їзд у напрямку Австрії.
Про це пише Tagesschau.
У Нижній Баварії правоохоронці та пожежники виїжджали приблизно на 80 викликів, пов’язаних із погодою. Більшість аварій обійшлася пошкодженими автомобілями, однак у кількох випадках люди зазнали травм.
Ускладнився рух і на шляху до Австрії. Через перекриття частини автобану Бреннер та дозоване пропускання транспорту на кордоні вантажівки утворили затори. Згодом черга розтягнулася аж до околиць Мюнхена – приблизно за 90 кілометрів від кордону.
Під час навчань з гірської дороги з’їхали чотири цивільні автомобілі Бундесверу. Один із них перекинувся; у машині перебували дев’ятеро людей. Вони самостійно вибралися з автомобіля, отримавши легкі травми, і вирушили до лікарень. Ожеледиця спричинила ДТП і в Саксонії.
За даними Німецької метеорологічної служби, найбільше снігу випало на краю Альп – місцями до 10 сантиметрів. У Баварії тримається мороз, а через можливий сніг на дорогах подекуди може бути слизько, попереджають синоптики.
Nichts geht mehr im südlichen Oberbayern: Nach stundenlangen kräftigen Schneefällen herrschen auf den Straßen chaotische Verhältnisse. Dutzende Unfälle und viele liegengebliebene LKWs führen zu zahlreichen Straßensperrungen, darunter die A8 zwischen Weyarn und Irschenberg https://t.co/k7L6oSqoeC— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) November 26, 2026
🇩🇪 Ein Wintereinbruch im Süden Bayerns hat für zahlreiche Glätteunfälle – allein über 400 in Oberbayern Süd –, eine zeitweise Sperrung der A93 Richtung Süden sowie Verspätungen im Bahnverkehr gesorgt. Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst bei frostigen Temperaturen weiterhin vor glatten Straßen.— Nachrichten (@NewsFokus) November 27, 2026