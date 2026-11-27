Більшість аварій обійшлася пошкодженими автомобілями, однак у кількох випадках люди зазнали травм.

На півдні Верхньої Баварії у Німеччині за добу сталося понад 400 аварій, переважно через ожеледицю. Сніг також ускладнив рух на трасах, а на автобані A93 тимчасово обмежували в’їзд у напрямку Австрії.

Про це пише Tagesschau.

У Нижній Баварії правоохоронці та пожежники виїжджали приблизно на 80 викликів, пов’язаних із погодою. Більшість аварій обійшлася пошкодженими автомобілями, однак у кількох випадках люди зазнали травм.

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Ускладнився рух і на шляху до Австрії. Через перекриття частини автобану Бреннер та дозоване пропускання транспорту на кордоні вантажівки утворили затори. Згодом черга розтягнулася аж до околиць Мюнхена – приблизно за 90 кілометрів від кордону.

Під час навчань з гірської дороги з’їхали чотири цивільні автомобілі Бундесверу. Один із них перекинувся; у машині перебували дев’ятеро людей. Вони самостійно вибралися з автомобіля, отримавши легкі травми, і вирушили до лікарень. Ожеледиця спричинила ДТП і в Саксонії.

За даними Німецької метеорологічної служби, найбільше снігу випало на краю Альп – місцями до 10 сантиметрів. У Баварії тримається мороз, а через можливий сніг на дорогах подекуди може бути слизько, попереджають синоптики.

Nichts geht mehr im südlichen Oberbayern: Nach stundenlangen kräftigen Schneefällen herrschen auf den Straßen chaotische Verhältnisse. Dutzende Unfälle und viele liegengebliebene LKWs führen zu zahlreichen Straßensperrungen, darunter die A8 zwischen Weyarn und Irschenberg https://t.co/k7L6oSqoeC — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) November 26, 2026