Шведська “Партія центру” – політична сила, від якої часто залежить формування уряду у країні, – залишається розколотою напередодні ухвалення рішення щодо того, чи підтримати Ульфа Крістерссона на другий термін на посаді прем’єр-міністра.

Це запропонувала лідерка партії Елізабет Танд Рінгквіст, пише Bloomberg.

У четвер керівництво політичної сили заявило, що тепер надає перевагу Крістерссону, а не представниці соціал-демократів Магдалені Андерссон. Переговори були напруженими й спричинили розбіжності серед членів партії.

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Тепер остаточне рішення має ухвалити у неділю так звана Рада представників – напередодні парламентського голосування, що відбудеться в понеділок.

До складу Ради входять лідер партії, а також представники місцевих партійних осередків і партійних організацій – молодіжної, студентської та жіночої.

Навіть якщо Крістерссон не отримає всіх голосів партії “Центр” під час парламентського голосування, він, імовірно, зможе сформувати уряд меншості за участі чотирьох партій. Це стало несподіваним поворотом подій, зважаючи на те, що у вересні блок Крістерссона з мінімальним відривом програв вибори чотирьом лівоцентристським партіям, які очолює Андерссон.

Для Андерссон це означає відчутну політичну поразку. Її спроби створити коаліцію більшості, до якої мала увійти й партія “Центр”, цього тижня зазнали краху, насамперед через розбіжності між партіями щодо економічної політики.

Згідно зі шведською системою “негативного парламентаризму”, кандидатуру на посаду прем’єр-міністра вважають схваленою, якщо проти неї не проголосують 175 або більше депутатів Риксдагу (загальна кількість яких становить 349). Отже, у понеділок Крістерссону необхідно домогтися, щоб кількість голосів "проти" була меншою за 175, оскільки голоси “за”, утримання від голосування та відсутність депутатів на засіданні – усе це фактично працює на його користь.