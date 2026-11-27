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Вищий кримінальний суд Хорватії задовольнив апеляційну скаргу захисту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронні органи підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік».

За інформацією сторони захисту, апеляційна інстанція скасувала рішення суду міста Пула від 18 вересня про передачу Журавльова Німеччині та направила справу на повторний розгляд, передає «Європейська правда».

Вищий кримінальний суд визнав висновки суду першої інстанції передчасними. Тепер суд у Пулі зобов'язаний отримати від німецьких судових органів додаткові роз’яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації справи і меж кримінального переслідування.

Окрім цього, апеляційний суд наголосив на необхідності дотримання прав людини, правової визначеності та справедливості процедури екстрадиції.

Адвокати Журавльова кажуть, що питання його екстрадиції до Німеччини наразі залишається відкритим.

Підрив «Північних потоків»: справа Журавльова

Як відомо, підозрюваного затримали у серпні в Хорватії.

За даними німецького слідства, він є професійним водолазом. Слідчі вважають, що у вересні 2022 року група встановила вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнхольм. За версією прокуратури, українець брав участь у необхідних для операції зануреннях.

Для транспортування вибухових пристроїв учасники групи використовували вітрильну яхту, яку орендували в Німеччині через посередників за підробленими документами.

Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, внаслідок чого були серйозно пошкоджені обидва газопроводи. Німецька прокуратура звинуватила Журавльова у причетності до спричинення вибуху, диверсії та пошкодження споруд.

Інший українець, якого німецьке слідство також пов’язує з підривом "Північних потоків", наразі перебуває під вартою в Німеччині.

У червні цього року Федеральна прокуратура висунула йому обвинувачення.

У вересні засідання у Хорватії щодо екстрадиції Журавльова до Німеччини у справі про «Північні потоки» перенесли через нове звинувачення.