Під час телефонної розмови міністри також говорили про вступ України до ЄС, продовольчу безпеку та посилення української ППО напередодні зими.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Греції Георгосом Герапетрітісом. Сторони обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі, підтримку євроінтеграції України та захист енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Андрій Сибіга подякував Греції за солідарність з Україною та підтримку її вступу до ЄС, зокрема відкриття переговорних кластерів.

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Глава української дипломатії поінформував грецького колегу про систематичні російські атаки на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна. Сибіга зазначив, що ці удари фактично призвели до блокади морської торгівлі в Чорному морі.

"Як морські держави, Україна та Греція мають спільний інтерес у відновленні свободи судноплавства та забезпеченні безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі", — наголосив він.

Також глава українського МЗС відзначив внесок Греції в ініціативу "Food from Ukraine", яка є складовою спільних зусиль зі зміцнення глобальної продовольчої безпеки.

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Окремо міністри обговорили наслідки російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру. Сибіга наголосив, що напередодні зими Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, відновлювати та захищати енергетичну інфраструктуру.

Міністр висловив сподівання на подальше зміцнення партнерства між Україною та Грецією.