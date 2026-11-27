За чотири роки міжнародні партнери зобов’язалися виділити близько 400 мільйонів доларів на реалізацію гуманітарної ініціативи.

За чотири роки існування ініціативи Food from Ukraine Україна разом із міжнародними партнерами закупила понад 343 тисячі тонн продовольства для 20 країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Загалом 29 донорів зобов’язалися надати близько 400 мільйонів доларів на її реалізацію.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Міжнародні партнери фінансують закупівлю та транспортування зерна, борошна, гороху, кукурудзи та рослинної олії. Цього року внески на підтримку аграрного сектору та програми загалом мають перевищити 80 мільйонів доларів.

Реклама

Зокрема, Швеція планує надати 47 мільйонів євро для зміцнення продовольчої безпеки, енергетичного та транспортного секторів України. Норвегія спрямує близько 21 мільйона доларів до Всесвітньої продовольчої програми ООН на потреби України. Японія виділить 8 мільйонів доларів, а Фінляндія та Німеччина – по 2 мільйони євро.

Продовольство закуповують і доставляють через механізми Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Його отримали Бангладеш, Болівія, Джибуті, Замбія, Ємен, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Південний Судан, Сирія, Сомалі, Судан, Танзанія, Чад, Ефіопія та Демократична Республіка Конго.

Найбільші обсяги продовольства доставили до Ємену – понад 100 тисяч тонн, Судану – 32 тисячі тонн, Сомалі – майже 30 тисяч тонн та Кенії – 28,5 тисячі тонн.

Україна також фінансувала закупівлю продовольства для гуманітарної допомоги іншим країнам.

У 2022–2023 роках наша держава забезпечила близько 86 тисяч тонн продукції. Серед найбільших донорів за обсягами закупленого продовольства також Швеція – 81 тисяча тонн, США – 26,5 тисячі тонн, Франція – 23,2 тисячі тонн, Норвегія – 19,2 тисячі тонн та Німеччина – понад 7600 тонн.

Водночас цього року в межах Food from Ukraine поставили лише близько 16,5 тисячі тонн продовольства. Скорочення обсягів пов’язують із російськими атаками на портову інфраструктуру, сільськогосподарські підприємства, зерносховища та заводи з переробки харчових продуктів.

Україна неодноразово закликала міжнародних партнерів допомогти гарантувати безпечний і безперешкодний експорт через Чорне море. Це дало б змогу повноцінно реалізовувати ініціативу Food from Ukraine та відновити інші напрями українського експорту, важливі для глобальної продовольчої стабільності.

За час повномасштабної війни Росія пошкодила понад 1500 портових об’єктів і більш ніж 260 цивільних суден. Станом на кінець 2025 року прямі збитки українського аграрного сектору перевищили 12 мільярдів доларів.

Програму Grain from Ukraine президент Володимир Зеленський започаткував у листопаді 2022 року, коли Росія блокувала українські чорноморські порти. У 2025 році ініціативу розширили та перейменували на Food from Ukraine. Вона поєднує гуманітарну продовольчу допомогу з розвитком місцевої переробки, логістики та довгострокових партнерств.

Щороку наприкінці листопада Україна проводить Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Він об’єднує міжнародних партнерів для боротьби з голодом і посилення ролі України у забезпеченні глобальної продовольчої стабільності. Цьогорічний саміт зібрав учасників із понад 40 держав та міжнародних організацій.

Україна продовжує закликати партнерів допомогти організувати безпечну та безперебійну роботу морського коридору й захистити цивільне судноплавство в Чорному морі.