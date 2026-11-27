Кошти спрямують на реконструкцію корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень в медзакладах Харківщини та Дніпропетровщини.

Уряд спрямував понад 600 млн грн на модернізацію медичних закладів у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Наявні видатки перерозподілили на користь інвестиційних проєктів, які потребують додаткового фінансування до кінця року.

Кошти спрямують на реконструкцію лікарняних корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень у чотирьох медзакладах Харківської та Дніпропетровської областей.

"Попри постійні російські атаки, лікарні у прифронтових регіонах продовжують працювати. Важливо, щоб люди й надалі могли отримувати медичну допомогу, а умови в лікарнях були безпечними та комфортними як для медиків, так і для пацієнтів", - зазначив прем'єр.