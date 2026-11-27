Прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів, що в нього була особиста розмова з Віталієм Кімом.

Уряд розгляне петицію про звільнення міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, а щодо міністрів, прізвища яких лунають в контексті антикорупційних розслідувань, то кадрових рішень не буде до появи процесуальних рішень.

Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на вимогу народної депутатки від «Європейської солідарності» Ірини Геращенко.

Вона заявила: «У вашому уряді повно людей, які засвітилися на корупційних плівках… Починаючи від Кіма, закінчуючи паном Калашніком. Вам би відставку подати, щоби допомогти Зеленському і вашому уряду зберегти обличчя. Отже, ми вимагаємо відставки тих міністрів».

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Корецький пообіцяв розглянути петицію.

«Петицію згідно з чинним законодавством ми розглянемо належним чином. Є Мін’юст, який зараз опрацьовує звернення. І буде відповідна реакція, і вона, безумовно, буде публічною», – сказав він.

Прем'єр також сказав, що в нього була особиста розмова з Віталієм Кімом.

«Ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, – робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатись далі», – сказав він.

Стосовно міністра з відновлення та інфраструктури Миколи Калашника, Корецький сказав, що «якщо є кримінальна справа, якщо є підозра, якщо є вирок – моя реакція безпосередньо буде миттєвою».

«На даному етапі є певні матеріали з певним елементом замовності, я би навіть сказав. Але, крім всього того, ми детально цим займаємося, зараз вивчаємо цю ситуацію. Це якщо ви говорите про матеріали, які були в пресі», – додав Корецький.

Контекст

Микола Калашник не є підозрюваним, але поліція розслідує процес будівництва об'єктів захисту в Київській області у період, коли він очолював ОВА.

Публічної відомості ситуація з недобудованих захистом енергетики в Київській області набула після публікації волонтером Сергієм Стерненком фотографій з обшуків у одного з фігурантів справи – бізнесмена Олександра Соколова, компанії з орбіти якого виконували підряд. Світлини розлетілися мережою: на них зафіксовано маєток з позолотою, живого крокодила і Rolls-Royce.

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Антикорупційний центр «Межа» повідомив, що компанії з орбіти Соколова отримували підряди на будівництво захисних споруд енергооб'єктів, і з березня по липень цього року ОВА уклала з ними угоди на 1,7 млрд гривень. За даними центру, Соколов є давнім знайомим Руслана Олійника, який нещодавно був звільнений з посади заступника Калашника.

Соколов записав відео зі звинуваченнями проти міністра інфраструктури Миколи Калашника, після чого той заявив про дискредитацію його діяльності на посаді голови КОВА.

Калашник на зустрічі з журналістами заявив, що роботи тривають в умовах дефіциту фінансування.

Олійник в інтерв'ю УП сказав, що міністр Калашник викривив обставини його звільнення. За його словами, Калашник аргументував необхідність відставки Олійника вказівкою від президента і прем'єра, але сам він переконаний, що в них немає на таке часу.

Питання відставки Кіма підняли після його заяв в інтерв'ю РБК-Україна. Міністр погодився з припущенням, що ветерани «підуть у кримінал». Коментуючи свої слова згодом, Кім заявив, що якщо є проблемні питання, то про них краще не мовчати.