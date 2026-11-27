Упродовж ночі, через погодні умови, були ускладнення руху на дорогах Тернопільщини, Прикарпаття та Рівненщини.

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Станом на ранок, 27 листопада, в Україні забезпечено проїзд усіма автошляхами державного значення. Через снігопади дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Про це повідомили в Агентстві відновлення.

Триває розчищення автошляхів від снігу та обробка покриття протиожеледними матеріалами. За добу використали 6 431 тонну піщано-сольової суміші та 353 тонни солі.

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До зимового утримання доріг залучили 574 одиниці спецтехніки.

Упродовж ночі через снігопади були ускладнення руху на окремих ділянках доріг Тернопільщини, Прикарпаття та Рівненщини. Наразі проїзд забезпечено.

Найбільш інтенсивні снігопади тривають на гірських перевалах.

"Просимо водіїв враховувати погодні умови під час планування поїздок, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції", - йдеться в повідомленні.