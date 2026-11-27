Маркетплейс зобов’язався посилити контроль за товарами, спростити повернення коштів і зробити ціни прозорішими.

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Китайський онлайн-маркетплейс Temu погодився змінити низку практик, щоб привести роботу у відповідність до правил захисту прав споживачів Євросоюзу.

Про це повідомила Європейська комісія, пишуть Euronews.

Компанія пообіцяла посилити заходи проти продажу незаконних і небезпечних товарів, зробити інформацію про себе доступнішою та поліпшити підтримку клієнтів.

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Серед інших зобов’язань – спростити скасування замовлень, повернення товарів і коштів, підвищити надійність відгуків, чіткіше показувати ціни й оформлення замовлення.

Temu також має припинити надсилати повідомлення, що підштовхують до покупок, прибрати елементи гейміфікації, які змушують користувачів взаємодіяти з платформою, та підтверджувати заяви про екологічність товарів.

Що передувало?

Розслідування Єврокомісії щодо Temu почалося в жовтні 2024 року. У травні компанію оштрафували на 200 млн євро після того, як перевірка виявила на платформі небезпечні дитячі іграшки та несправні зарядні пристрої.

Тепер виконання зобов’язань контролюватимуть національні органи захисту прав споживачів у країнах ЄС та Європейської економічної зони. Якщо Temu їх порушить, компанії загрожуватиме штраф у розмірі від 4% річного обороту на відповідних національних ринках.