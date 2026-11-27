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Російські окупанти атакували приватний будинок у Пісочині в Харківській області. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія рф атакувала приватний будинок у Пісочині. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Профільні служби усувають пожежу внаслідок влучання", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що унаслідок ворожого удару по Пісочину постраждали восьмеро людей. Серед них – двоє дітей.