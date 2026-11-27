Російські окупанти атакували приватний будинок у Пісочині в Харківській області. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Армія рф атакувала приватний будинок у Пісочині. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Профільні служби усувають пожежу внаслідок влучання", – ідеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що унаслідок ворожого удару по Пісочину постраждали восьмеро людей. Серед них – двоє дітей.
- Армія Росії вранці 27 листопада атакувала Харків. Удари зафіксовано по Київському і Шевченківському районах.