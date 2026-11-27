У російських джерелах спотворюють реальні повідомлення українських медіа, приписуючи фігурантам кримінальних справ службу в конкретних підрозділах ЗСУ.

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Російська пропаганда продовжує поширювати сфальсифіковані кримінальні історії, щоб дискредитувати українських військових.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Лише протягом цього тижня російські джерела поширювали повідомлення про нібито військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який зарізав товариша, бійця 105-ї окремої бригади територіальної оборони, якого звинувачували в розбещенні п’ятирічної доньки, та військових інших підрозділів, які нібито вчиняли злочини.

У Центрі наголошують, що ці історії є фейковими. Для їх створення росіяни використовують реальні кримінальні новини українських медіа, але змінюють їхній зміст.

Зокрема, у заголовках слово «чоловік» замінюють на «військовий», фігурантам приписують належність до конкретних українських підрозділів і додають вигадані обставини.

У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти першоджерела та не поширювати непідтверджені повідомлення.