В Україну повернули дев’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій та Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Україну повертаються діти з тимчасово окупованих територій України, а також із Росії. Дев’ять діток, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму", – ідеться у повідомленні.

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Фото: Володимир Зеленський

Серед дітей, які повернулися, – Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр та наймолодший восьмирічний Артем. Вони походять із тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму.

Президент подякував першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво, а також омбудсману та його команді за роботу над поверненням дітей.

Фото: Володимир Зеленський

Глава держави також відзначив зусилля учасників ініціативи Bring Kids Back UA та партнерів із Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, географія повернення охоплює чотири напрямки: тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, Крим і Росію. Наймолодшій дитині – вісім років.

Серед тих, хто повернувся, також молодь віком від 18 до 23 років, яка залишається на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Зокрема, цього разу додому повернулася вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату.

16-річний хлопець після смерті матері проживав на окупованій території з бабусею, яка вчиняла щодо нього фізичне та психологічне насильство. Підліток тривалий час намагався виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, однак через тиск бабусі та представників окупаційної служби у справах дітей цього не вдавалося. Хлопцеві говорили, що вдома на нього не чекають. Тепер брат і сестра зможуть возз’єднатися.

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Ще одна історія стосується зведених братів віком 13 та 17 років. Після смерті матері у квітні 2026 року діти опинилися під тимчасовою опікою чужої їм людини. Вони хотіли залишитися разом і надалі жити зі старшою сестрою по матері. Тепер це бажання здійснилося.

Також вдалося повернути двох рідних братів віком 16 та 17 років, яких примусово розлучили з матір’ю. Родина проживала на тимчасово окупованій території та планувала виїхати після початку повномасштабного вторгнення. Однак після звернення батька до окупаційної комендатури на жінку чинили психологічний тиск і погрожували їй. Зрештою матір змусили виїхати, а дітей не віддали.

Брати весь цей час підтримували зв’язок із мамою та хотіли повернутися до неї. Один із хлопців має серйозні проблеми зі здоров’ям: майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування. Тепер вони зможуть возз’єднатися з матір’ю.

Фото: Володимир Зеленський

Ще одна історія – повернення хлопчика 2018 року народження, який не бачив матері з 2022 року. Тоді йому було лише два роки. Жінка поїхала до Чернігівської області для вирішення юридичних питань, а дитина залишилася з бабусею на тимчасово окупованій території. Через початок повномасштабної війни мати вже не змогла повернутися до сина. Тепер бабуся супроводила онука на підконтрольну Україні територію, щоб він нарешті возз’єднався з мамою.

Лубінець наголосив, що кожен випадок повернення потребує окремого опрацювання. Це встановлення родинних зв’язків, пошук законних представників, оформлення опіки, підготовка документів, погодження супроводу та безпечного маршруту.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути 2875 українських дітей.