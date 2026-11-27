В Україну повернули дев’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій та Росії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні в Україну повертаються діти з тимчасово окупованих територій України, а також із Росії. Дев’ять діток, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму", – ідеться у повідомленні.
Серед дітей, які повернулися, – Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр та наймолодший восьмирічний Артем. Вони походять із тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму.
Президент подякував першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво, а також омбудсману та його команді за роботу над поверненням дітей.
Глава держави також відзначив зусилля учасників ініціативи Bring Kids Back UA та партнерів із Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, географія повернення охоплює чотири напрямки: тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, Крим і Росію. Наймолодшій дитині – вісім років.
Серед тих, хто повернувся, також молодь віком від 18 до 23 років, яка залишається на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Зокрема, цього разу додому повернулася вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату.
16-річний хлопець після смерті матері проживав на окупованій території з бабусею, яка вчиняла щодо нього фізичне та психологічне насильство. Підліток тривалий час намагався виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, однак через тиск бабусі та представників окупаційної служби у справах дітей цього не вдавалося. Хлопцеві говорили, що вдома на нього не чекають. Тепер брат і сестра зможуть возз’єднатися.
Ще одна історія стосується зведених братів віком 13 та 17 років. Після смерті матері у квітні 2026 року діти опинилися під тимчасовою опікою чужої їм людини. Вони хотіли залишитися разом і надалі жити зі старшою сестрою по матері. Тепер це бажання здійснилося.
Також вдалося повернути двох рідних братів віком 16 та 17 років, яких примусово розлучили з матір’ю. Родина проживала на тимчасово окупованій території та планувала виїхати після початку повномасштабного вторгнення. Однак після звернення батька до окупаційної комендатури на жінку чинили психологічний тиск і погрожували їй. Зрештою матір змусили виїхати, а дітей не віддали.
Брати весь цей час підтримували зв’язок із мамою та хотіли повернутися до неї. Один із хлопців має серйозні проблеми зі здоров’ям: майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування. Тепер вони зможуть возз’єднатися з матір’ю.
Ще одна історія – повернення хлопчика 2018 року народження, який не бачив матері з 2022 року. Тоді йому було лише два роки. Жінка поїхала до Чернігівської області для вирішення юридичних питань, а дитина залишилася з бабусею на тимчасово окупованій території. Через початок повномасштабної війни мати вже не змогла повернутися до сина. Тепер бабуся супроводила онука на підконтрольну Україні територію, щоб він нарешті возз’єднався з мамою.
Лубінець наголосив, що кожен випадок повернення потребує окремого опрацювання. Це встановлення родинних зв’язків, пошук законних представників, оформлення опіки, підготовка документів, погодження супроводу та безпечного маршруту.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути 2875 українських дітей.