Вона пов'язує це з підготовкою матеріалу про Арахамію.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила про тиск на журналістів і керівництво редакції та сплановану медіакампанію проти неї. В опублікованому на сайті УП блозі вона повідомила, що поблизу осель батьків журналістів були зафіксовані автомобілі з оперативними номерами.

Також вона додала, що в мережі телеграм-каналів «Труха» з серпня публікують матеріали, спрямовані проти УП та керівника відділу розслідувань Михайла Ткача. Мусаєва пов'язує це з роботою редакції над матеріалами про голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Отже, на "Українську правду", її керівництво та розслідувачів систематично тиснуть. Ми пов'язуємо цей тиск із роботою редакції над матеріалами про Давида Арахамію. У нас також є підстави вважати, що голова парламентської фракції "Слуга народу" та його оточення причетні до організації медійної кампанії проти УП», – сказала вона.

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Медійна кампанія в телеграм-каналах активізувалася 18 листопада, а за 21-22 листопада незалежний моніторинг зафіксував 36 публікацій на 18 ресурсах мережі «Труха».

«Дата 18 листопада важлива. Саме тоді вийшла публікація Михайла Ткача "Коаліція рішучих". Хто насправді атакує НАБУ і САП. У ті самі дні частина майданчиків, які поширювали матеріали проти УП, продовжувала кампанію проти антикорупційних органів. Кілька співрозмовників, чиї коментарі використовували в цих публікаціях, повідомили нам, що розміщення матеріалів проти УП і НАБУ організовував один і той самий посередник», – зазначила головна редакторка УП.

Вона додала, що до кампанії може бути причетний і екснародний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович.

«Ім'я Абрамовича також фігурує в інформації про можливу зміну власника "Трухи". Наші співрозмовники в бізнесових колах називають покупцем цієї телеграм-мережі Миколу Удянського та припускають, що за угодою міг стояти Арахамія або пов'язані з ним бізнесмени, серед яких Абрамович. Водночас Арахамія в приватних розмовах свою причетність до купівлі спростовував. Ми ж продовжуємо перевіряти цю інформацію», – додала Севгіль Мусаєва.

Також вона вважає невипадковим звернення голови податкового комітету Данила Гетманцева до редакції з запитом стосовно формату виплат авторам, що пишуть для УП. Мусаєва стверджує, що видавець не встиг надати нардепу відповідь, як той вже опублікував інформацію про співпрацю редакції з 350 ФОП.