Фігуранти продавали підроблені медичні висновки або за гроші організовували втечу до Євросоюзу поза ПП.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала п’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримала сімох організаторів оборудок.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Фігуранти продавали ухилянтам підроблені медвисновки про «погане» здоров’я або за гроші організовували втечу до Євросоюзу поза пунктами пропуску.

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В Миколаєві затримали матроса батальйону резерву Військово-Морських Сил ЗСУ та його спільника, які брали гроші за сприяння у переведенні мобілізованих на «тилові» посади.

У Дніпрі затримано керівника автошколи, який за 12 тисяч доларів США обіцяв оформити військовозобов’язаним фіктивну групу інвалідності для виїзду за межі України.

Також у регіоні викрито підприємця з Кам’янського, який продавав потенційним призовникам маршрут незаконного «переходу» до ЄС. Встановлено, що раніше фігуранта вже двічі притягали до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

За 10 тисяч євро рецидивіст пропонував доправити їх до прикордоння та показати «обхідний» шлях до сусідньої країни Євросоюзу поза КПП. Співробітники СБУ затримали його на автотрасі «Дніпро – Івано-Франківськ», коли він перевозив трьох військовозобов’язаних у напрямку південно-західного кордону.

У Запоріжжі викрито працівника водоканалу та його безробітного спільника, які за 13 тисяч доларів США пропонували ухилянтам оформити фіктивну інвалідність для незаконного виїзду за межі України.

На Закарпатті кіберфахівці СБУ затримали ділка, який пропонував військовозобов’язаним за 8 тисяч євро маршрут нелегального переправлення до Євросоюзу вплав через Тису.

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.