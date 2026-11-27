Нічні повітряні атаки , 136 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атаки на енергетику, інтерв’ю Зеленського ВВС.

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У ніч проти 27 листопада російські війська завдали ударів по залізниці, енергетичних об’єктах, підприємствах і житлових будинках у дев’яти областях. Одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

На Дніпропетровщині під обстріл потрапили залізничні станції у Кривому Розі та Кам’янському, а також дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози.

Більше інформації – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 136 боїв.

Найбільше на Покровському напрямку – 16.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Грузького, Кучерового Яру та Вільного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника, шість пунктів управління БпЛА та позицію артилерії.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2262 окупантів. Таким чином загальні втрати російської армії в живій силі склали 1648161 осіб.

Також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1315 безпілотних літальних апаратів, 658 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

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Вранці 27 листопада окупанти атакували Чернігів безпілотниками.

За оновленими даними є загиблий та постраждала внаслідок атаки. В реанімації помер 40-річний чоловік.

Армія Росії вранці 27 листопада атакувала Харків. Удари зафіксовано по Київському і Шевченківському районах.

У Шевченківському районі поранені троє людей, повідомив у Facebook голова ОВА Олег Синєгубов.

Після 9:30 мер міста Ігор Терехов повідомив про удар «ланцетом» по багатоповерхівці в Київському районі. За інформацією голови ОВА, дрон влучив у технічних поверх. Пошкоджено скління 25 вікон та балконів.

У ніч на 27 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами з напрямків Орла, Міллерова, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька і Криму.

Зафіксовано влучання на 27 локаціях і падіння уламків ще на чотирьох, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера та дронів інших типів», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ударів по підстанціях і розподільних мережах знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській і Херсонській областях, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

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Найскладніше – на Дніпропетровщині та Херсонщині, де без електропостачання залишилася значна частина споживачів. Енергетики працюють над відновленням, однак повторні обстріли й повітряні тривоги заважають ремонтним бригадам і подовжують роботи.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у Києві дав велике інтерв'ю BBC, в якому відреагував на спробу свого американського колеги Дональда Трампа позиціонувати свої відносини з диктатором Путіним як дружбу.

Зеленський назвав "дивними" публікації господаря Білого дому, в яких той акцентовано називав Путіна своїм другом. На думку українського лідера, з агресором та вбивцею неможливо дружити - це те саме, що під час Другої світової війни оголосити себе другом Адольфа Гітлера.

Президент визнав, що останній раунд переговорів у тристоронньому форматі не приніс значного прогресу: "Чим більше ми дізнаємося, тим більше проблем".

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп самовільно змінив текст погодженої Білим домом та офісом НАТО спільної заяви, оприлюдненої за підсумками зустрічі Трампа з генсекретарем Альянсу Марком Рютте, пише Politico.

Спершу йшлося про заклик до Росії утримуватися від будь-яких дій, які призводять до навмисного чи ненавмисного розширення війни. Однак Трамп запостив заяву у власній соцмережі Truth Social, адресуючи звернення не лише державі-агресору, але й Україні.

Представники НАТО анонімно розповіли журналістам, що текст без слова "Україна" було схвалено обома сторонами, тож редакція Трампа викликала в них подив та навіть обурення.

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