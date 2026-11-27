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Ворожа армія вдарила по підприємству у Ніжині, що на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинули чоловік і жінка.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодола.

Ще четверо людей дістали поранення, їх госпіталізували. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють відповідні служби.

Кодола закликав мешканців не поширювати неперевірені дані та стежити за офіційними повідомленнями.