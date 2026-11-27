До бойового застосування комплекс допустили у вересні 2026 року

Українські військові розпочали бойове застосування лазерного комплексу ППО «Тризуб-3000», розробленого компанією Celebra Tech. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на представників компанії.

Під час підготовки військові відпрацьовують роботу установки в різний час доби та за різних умов. Зокрема, її перевіряють для протидії FPV-дронам, а також використовують для знешкодження різних боєприпасів і бойових частин. Усі результати випробувань фіксують і аналізують, щоб визначити ефективні сценарії застосування системи.

За даними розробників, «Тризуб-3000» має лазер потужністю 3 кВт і обладнаний системою наведення зі штучним інтелектом. Вона інтегрується з радарами, завдяки чому комплекс може захоплювати та супроводжувати малорозмірні й швидкісні повітряні цілі. Передбачені два режими роботи — автоматичний і напівавтономний.

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Для спрощення обслуговування «Тризуб-3000» побудували за модульним принципом. Це дозволяє змінювати склад обладнання залежно від завдань, а також ремонтувати установку безпосередньо в польових умовах.

Обслуговують установку двоє військовослужбовців: спостерігач-коригувальник відповідає за виявлення цілі, а оператор безпосередньо працює з комплексом. Такий розподіл обов'язків подібний до організації роботи екіпажів ударних безпілотників.

В першу чергу система призначена для боротьби з розвідувальними БпЛА та FPV-дронами. Однак функціональність комплексу не обмежується повітряними цілями. За даними розробників, його також можна застосовувати для пошуку й знищення мін, ураження бронетехніки та передавання координат для наведення бойових турелей з автоматичним озброєнням.

Одним із напрямів випробувань стала протидія ударним безпілотникам типу Shahed. Зокрема, під час тестування на відстані до 5 км лазер пошкоджував матрицю тепловізійної камери дрона. Це призводило до порушення його курсу. Такий спосіб впливу дозволяє виводити з ладу оптичні сенсори цілі на більшій дистанції, ніж та, яка потрібна для її фізичного знищення.

Український лазерний комплекс «Тризуб» уперше публічно продемонстрували Сили безпілотних систем у квітні 2025 року. Тоді заявлені характеристики передбачали можливість знищення ударних безпілотників, авіабомб і ракет на відстанях до 3000 метрів, а літаків та розвідувальних БпЛА — до 5000 метрів. Для засліплення повітряних цілей заявлялася дистанція до 10 000 метрів. Серед подальших напрямів розвитку розробники розглядають можливість застосування лазера для протидії ракетам.