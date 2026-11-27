У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам’янському та Павлоградському районах Дніпропетровщини тривають екстрені відключення електроенергії. Їх запроваджують за командою "Укренерго".

Про це повідомили в ДТЕК.

Через аварійний режим графіки відключень у цих районах не діють. Водночас "ДТЕК Дніпровські електромережі" тестує новий формат графіків, який має допомогти мешканцям краще планувати час зі світлом. Компанія обіцяє розповісти про нього детальніше після стабілізації ситуації та скасування екстрених відключень.

У ДТЕК зазначили, що ситуація зі світлом в області залишається вкрай складною через постійні атаки, та закликали стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах.

Яка ситуація з енергетикою України?

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що після ударів по підстанціях і розподільних мережах нові знеструмлення зафіксували у шести областях. Найскладніша ситуація, за його словами, на Дніпропетровщині та Херсонщині, де без електрики залишилася значна частина споживачів.

Повторні обстріли й повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад. Повернення до прогнозованих графіків очікують після стабілізації ситуації в енергосистемі.