За версією слідства, жінка отруїла чоловіка під час зустрічі, на яку його заманили через сайт знайомств.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 21-річну мешканку Київщини, яку підозрюють в умисному вбивстві колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби. За даними слідства, злочин стався 24 листопада в одному з готелів Обухова.

Про це пише СБУ.

Правоохоронці стверджують, що жінка познайомилася в тематичному Telegram-чаті з невідомим, який запропонував їй зустріч за кордоном в обмін на отруєння чоловіка. Вона отримала посилку з речовиною, замаскованою під снодійне, а згодом надала незнайомцю доступ до свого акаунту. Через нього той домовився із колишнім прикордонником про зустріч на сайті знайомств.

За версією слідства, під час побачення жінка додала отруту в напій чоловіка. Після того як він знепритомнів, вона сфотографувала його документи, прибрала свої відбитки та залишила готель.

У СБУ заявили, що затримали підозрювану наступного дня в автобусі в Тернополі, коли вона нібито намагалася виїхати за кордон. Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві. Її взяли під варту, санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Слідство також перевіряє можливу співпрацю підозрюваної з російськими спецслужбами. У разі підтвердження цього їй можуть додатково інкримінувати державну зраду.