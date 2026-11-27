Російські війська завдали ударів безпілотниками по Сумській громаді. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
У Ковпаківському районі міста внаслідок атаки пошкоджено будівлю інфраструктурного об’єкта. Там пошкоджені стіни та вибиті вікна.
Ще один удар припав на приватний житловий будинок у Піщанському старостаті. Також пошкоджень зазнав сусідній будинок: у ньому пошкоджені стіни, дах та скління вікон.
За попередньою інформацією, в обох випадках обійшлося без постраждалих.
Наразі триває ліквідація наслідків російських атак.
- Упродовж доби війська РФ здійснили майже 60 обстрілів на Сумщині у 22 населених пунктах та 15 територіальних громадах області. Найбільше ворожих атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.