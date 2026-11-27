Унаслідок атак пошкоджень зазнали будівля інфраструктурного об’єкта в Сумах та два приватні будинки.

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Російські війська завдали ударів безпілотниками по Сумській громаді. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

У Ковпаківському районі міста внаслідок атаки пошкоджено будівлю інфраструктурного об’єкта. Там пошкоджені стіни та вибиті вікна.

Ще один удар припав на приватний житловий будинок у Піщанському старостаті. Також пошкоджень зазнав сусідній будинок: у ньому пошкоджені стіни, дах та скління вікон.

За попередньою інформацією, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Наразі триває ліквідація наслідків російських атак.