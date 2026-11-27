У Малинській громаді внаслідок удару загинула одна людина, ще 12 постраждали.

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Російські війська атакували цивільне підприємство в Малинській громаді на Житомирщині. Одна людина загинула, дванадцять дістали поранення.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За оновленою інформацією ДСНС, станом на 17:25, відомо вже про 12 поранених. Ворог атакував цивільне підприємство в Малинській громаді - пошкоджена будівля підприємства, виникла пожежа.

Через повітряну небезпеку рятувальники тимчасово відходили на безпечну відстань. Пожежу вдалося ліквідувати.