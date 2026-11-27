Російські війська атакували цивільне підприємство в Малинській громаді на Житомирщині. Одна людина загинула, дванадцять дістали поранення.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
За оновленою інформацією ДСНС, станом на 17:25, відомо вже про 12 поранених. Ворог атакував цивільне підприємство в Малинській громаді - пошкоджена будівля підприємства, виникла пожежа.
Через повітряну небезпеку рятувальники тимчасово відходили на безпечну відстань. Пожежу вдалося ліквідувати.
- Напередодні, 26 листопада, російські війська атакували на Житомирщині об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні будинки у Житомирському й Коростенському районах. Тоді постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.
- Унаслідок обстрілів знищені цивільні автомобілі, пошкоджені будинки та виникли пожежі. Їх уже ліквідували.