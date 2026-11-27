Суди визнали винуватими двох співробітників правоохоронного органу – підполковника, який обіймав керівну посаду, та майстер-сержанта – у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.

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Двох правоохоронців засуджено до реальних строків ув’язнення через захоплення російськими спецслужбами та виправдання ударів по Україні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У Запоріжжі суди визнали винуватими двох співробітників правоохоронного органу – підполковника, який обіймав керівну посаду, та майстер-сержанта – у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.

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Обом призначено реальне покарання: підполковнику – 1 рік та 6 місяців позбавлення волі, майстер-сержанту – 1 рік позбавлення волі.

В обох провадженнях публічне обвинувачення підтримували прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що майже чотири роки, вже в умовах повномасштабної війни, підполковник, який очолював один із секторів оперативно-технічного підрозділу українського правоохоронного органу, систематично виправдовував російську агресію.

Обіймаючи керівну посаду в органі, покликаному забезпечувати безпеку держави, він у розмовах, зокрема з колегами, називав себе “руським”, висловлював захоплення російськими спецслужбами та спецназом, заперечував агресивні наміри РФ і називав війну Росії проти України внутрішнім громадянським конфліктом.

Також він ставив під сумнів легітимність української влади та розглядав можливість переїзду до Росії.

Інший правоохоронець – майстер-сержант – упродовж понад двох років, з березня 2022 року до квітня 2024 року, у розмовах із колегами виправдовував російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

Він стверджував, що руйнування цивільних об’єктів є наслідком роботи української ППО, а українські військові нібито прикриваються житловими будинками. Водночас називав російських військових гуманними, вважав допустимим та результативним досягнення Росією своїх цілей воєнним шляхом і покладав відповідальність за війну виключно на українську владу.

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Перебуваючи на службі в українському правоохоронному органі, він чекав на прихід російських військ до Запоріжжя та планував залишитися жити під російською окупаційною владою.

Обидва правоохоронці визнали свою вину. Суди затвердили угоди про визнання винуватості та призначили узгоджені сторонами покарання (ч. 3 та ч. 1 ст. 436-2 КК України відповідно).

На виконання умов угод підполковник перерахував 200 тис. грн, а майстер-сержант – 100 тис. грн на підтримку Сил оборони України.