Уперше ворог атакував цей спортивний об’єкт у вересні 2022 року.

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Палац спорту «Локомотив» у Харкові після ворожого обстрілу

Унаслідок російського обстрілу Харкова 26 листопада пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту, передає LB.ua.

Цей спортивний комплекс багато років був одним із важливих осередків спортивного життя Харкова. Тут проводили професійні змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, мініфутболу, боксу та інших видів спорту, тренувалися українські спортсмени, зокрема діти.

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Арена також приймала міжнародні спортивні змагання.

Нині в комплексі тренується національна збірна України з артистичного плавання, а також проводить домашні матчі волейбольний клуб «Локомотив 1945», який цьогоріч дебютував у Суперлізі України.

За словами міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, ніхто зі спортсменів не постраждав.

Ворог не вперше атакував Палац спорту. У вересні 2022 року внаслідок російського ракетного удару було знищено басейн і боксерський клуб «Локомотиву», а спортивний комплекс потребував відновлення.

У комітеті наголосили, що знищення спортивної інфраструктури, якою користуються діти, молодь і спортсмени, є черговим свідченням справжнього ставлення держави-агресора до спорту, його цінностей та олімпійських принципів.

Нагадаємо, за даними Міністерства молоді та спорту України, від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 15 жовтня 2026 року ворог пошкодив або зруйнував 957 об’єктів спортивної інфраструктури. Серед них – 26 спортивних споруд, що належать до баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.