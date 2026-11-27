29-річного російського військовослужбовця з позивним "Ураган" підозрюють у вбивстві двох цивільних жителів Ізюмського району під час окупації у 2022 році.

На Харківщині встановили російського військовослужбовця з позивним "Ураган", причетного до катування та вбивства двох цивільних чоловіків. Йому заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році уродженець Луганська проходив службу у складі збройних сил РФ та брав участь в окупації Ізюмського району Харківської області. Разом з іншими російськими військовими він затримував місцевих жителів, щоб отримати інформацію про учасників АТО/ООС, територіальної оборони та проукраїнськи налаштованих громадян.

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5 вересня 2022 року підозрюваний разом із п’ятьма озброєними спільниками приїхав до будинку в селі Діброва, де мешкав 49-річний чоловік із родиною. Окупанти зв’язали йому руки, наділи на голову мішок та силоміць посадили в мікроавтобус із позначкою "Z". Згодом у такий самий спосіб викрали його 21-річного пасинка.

Чоловіків доправили до катівні, облаштованої в Ізюмському районному управлінні поліції. Там їх на три дні помістили до камер ізолятора тимчасового тримання. За даними слідства, "Ураган" зі спільниками бив потерпілих, катував електричним струмом і стріляв біля їхніх голів та ніг, імітуючи страту.

Вранці 8 вересня чоловіків відпустили. Однак увечері того ж дня окупанти знову приїхали до їхнього будинку, затримали обох, зв’язали їм руки за спиною та вивезли до лісу поблизу села Капитолівка.

Там "Ураган", за версією слідства, розстріляв чоловіків з автомата. Він здійснив щонайменше чотири прицільні постріли в живіт вітчиму та один постріл у голову його пасинку. Обидва загинули на місці.

Російському військовослужбовцю інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інше порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі вирішують питання про оголошення підозрюваного в розшук. Також слідчі працюють над встановленням особистостей п’ятьох інших російських військових, причетних до злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі поліції Харківської області за оперативного супроводу співробітників Нацполіції та СБУ.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.