Також російські війська намагаються поповнити зимові запаси на Херсонщині.

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Російські війська на Херсонщині намагаються підготуватися до зимових умов, попри ускладнену логістику. Ворог не полишає планів висадитися в районі мікрорайону Корабел на острові Карантинний у Херсоні.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко.

За її словами, під час гуманітарного перемир’я на Херсонщині російські військові скористалися режимом тиші, щоб забезпечити свої підрозділи запасами приблизно на місяць-півтора. Нині окупанти мають труднощі з логістикою, яку контролюють українські захисники.

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З наближенням холодів потреба російських підрозділів у постачанні зростатиме. Окупанти намагатимуться забезпечити військових зимовим одягом, паливом для обігріву та іншими необхідними ресурсами.

Водночас вони прокладають маршрути так, щоб якомога менше пересуватися відкритою місцевістю, зазначила речниця.

Також російські війська не відмовляються від планів висадки в районі мікрорайону Корабел на острові Карантинний. Наприкінці жовтня вони вже намагалися провести там десантну операцію за допомогою малих штурмових груп. Однак зазнали втрат і не змогли створити плацдарм.

Погодні умови суттєво ускладнюють пересування на островах поблизу Херсона. Через підвищення рівня води пересуватися суходолом стає складніше.

Подальше погіршення погоди також обмежуватиме можливості російських військ, зокрема пересування водою до утворення криги.