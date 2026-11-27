Також під час Ставки обговорили захист інфраструктури й альтернативні джерела забезпечення її роботи.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію в Києві, можливі загрози та варіанти реагування на них.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, військові, розвідка, урядовці та мер столиці доповіли про підготовлені алгоритми роботи громадського транспорту й логістики на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

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Зокрема, уряд спільно з міською владою напрацьовує систему, яка дозволить жителям Києва безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами, якщо інші види громадського транспорту зупинять роботу.

Також під час засідання обговорили захист визначених інфраструктурних об’єктів у столиці та будівництво альтернативних об’єктів. Президент наголосив на необхідності прискорити цю роботу.

Окремо учасники Ставки обговорили далекобійні удари України у відповідь на російський терор. За словами Зеленського, за результатами доповідей ГУР, Міністерства оборони, військових і СБУ внесли корективи до плану операцій. Їхня мета – посилити вплив на російські воєнні виробництва та визначені економічні процеси.

Крім того, президент повідомив про обговорення зі спецслужбами та Міністерством закордонних справ додаткових заходів для координації з партнерами щодо операцій у нейтральних водах за межами України.