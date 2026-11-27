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Армія Росії вранці 27 листопада атакувала Харків. Удари зафіксовано по Київському і Шевченківському районах.

У Шевченківському районі поранені троє людей. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Синєгубов.

Медики надають їм необхідну допомогу.

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Після 9:30 мер міста Ігор Терехов повідомив про удар «ланцетом» по багатоповерхівці в Київському районі.

«Наслідки зʼясовуємо», – написав він у Telegram.

За інформацією голови ОВА, дрон влучив у технічних поверх. Пошкоджено скління 25 вікон та балконів.

Ворог продовжив атаки і вдень. О 14:46 Терехов повідомив про удар по гаражному кооперативу і пошкодження трьох авто. Після 16-ї години він поінформував про атаку по Шевченківському району.

Учора ворог вранці убив в Харкові подружжя, а вдень атакував авіаційний університет. Внаслідок денного удару загинула людина, ще вісім були поранені. Зокрема, четверо співробітників навчального закладу.