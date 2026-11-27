Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента ФСБ, який навесні 2024 року збирав розвіддані для підготовки серії терактів у Запоріжжі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як з’ясувало розслідування, чоловік мав відстежувати автомобілі Сил оборони і передавати ці дані своєму куратору. За даними слідства, російська спецслужба планувала організувати вибухи у різних районах обласного центру, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в прифронтовому місті.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у травні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу військового обʼєкта.

За матеріалами справи, завдання російських спецслужб виконував охоронець місцевої енергокомпанії. Щоб залучити чоловіка до співпраці, росіяни задіяли його доньку, яка проживає у Москві. Після вербування агент почав фіксувати місця паркування військових автомобілів у Запоріжжі. Під час затримання правоохоронці вилучили у нього смартфон, який він використовував для зв'язку з кураторами.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.