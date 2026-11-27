Також Генштаб підтвердив пошкодження Новошахтинського НПЗ. Там знищили 20 резервуарів, ще 32 пошкодили.

У ніч на 27 листопада Сили оборони України у взаємодії з повстанським рухом "Черная Искра" уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області Росії. Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет "Іскандер".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У ніч на 27 листопада в Тульській області пролунали вибухи. Сили оборони України, у взаємодії з повстанським рухом на території РФ "Черная Искра", уразили "Єфремовський завод синтетичного каучуку" – підприємство, задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет "Іскандер".

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"Синтетичний каучук – основа твердого ракетного палива. Він зв'язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети. Без нього "Іскандер" лишається металом на складі. Саме цими ракетами армія рф б'є по українських містах, енергетиці та цивільних об'єктах. Тож кожен удар по Єфремову – це менше балістики, яка може полетіти на Україну. Масштаби завданих збитків уточнюються", – зазначають у Генштабі.

Наразі масштаби завданих підприємству збитків уточнюють.

Також Генштаб підтвердив результати ураження Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, яке відбулося 23 листопада.

За даними військових, на підприємстві знищили 20 горизонтальних резервуарів, пошкодили ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних резервуарів, а також ділянку трубопроводу.

Новошахтинський НПЗ має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії та припинення її збройної агресії проти України.