Підтримку анонсували за підсумками четвертої щорічної Конференції з питань протимінної діяльності, яка відбулася у Брюсселі.

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У Брюсселі за підсумками четвертої щорічної Конференції з питань протимінної діяльності в Україні (Ukraine Mine Action Conference 2026, UMAC) міжнародні партнери оголосили про нові зобов’язання щодо підтримки розмінування на суму 70 млн євро.

Про це повідомили у Міноборони України.

Конференцію організували Україна та Євросоюз у партнерстві з Бельгією. Захід об’єднав понад 70 делегацій. Українську делегацію Міноборони очолив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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За його словами, Міноборони як Національний орган з питань протимінної діяльності координує роботу учасників системи та разом із партнерами формує спільне бачення подальших дій. Це має допомогти спрямовувати міжнародну підтримку на актуальні потреби України та швидше повертати території до безпечного використання.

Під час двосторонніх зустрічей із міжнародними партнерами українська делегація обговорювала, зокрема, залучення допомоги на 2027 рік.

Представники США підтвердили продовження фінансування протимінної діяльності у 2027 році на суму 28 млн доларів. Йшлося також про результати проєкту Tetra Tech.

З Німеччиною та Швецією домовилися продовжити роботу над залученням допомоги для державних потреб. Зокрема, зі Швецією обговорювали підтримку ремонту техніки та забезпечення пальним підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

Під час основної програми конференції Міноборони представило досвід розмінування в умовах війни.

За даними начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковника Руслана Берегулі, у 2026 році підрозділи Сил безпеки і оборони обстежили понад 490 км² сільськогосподарських земель у дев’яти областях та очистили 367 км².

У районах бойових дій під час оперативного реагування підрозділи ЗСУ, Держспецтрансслужби, ДСНС і Національної поліції обстежили близько 7 тисяч км² та знешкодили майже 1,3 млн вибухонебезпечних предметів.