На напрямку Гуляйполе – Омельник тривають важкі бої. Противник зосередив основні зусилля на ділянці Гірке – Верхня Терса – Воздвижівка.

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Російські війська на Південному напрямку намагаються оточити Запоріжжя та відрізати місто від логістичних шляхів. Для цього окупанти ведуть наступальні дії на осі Гуляйполе – Омельник.

Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

За даними військових, на ділянці Гірке – Верхня Терса – Воздвижівка противник зосереджує основні сили та засоби. Для реалізації задуму росіянам необхідно прорвати оборону 7-го корпусу ДШВ.

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У корпусі пояснюють, якщо окупанти вийдуть на рубіж за 25 км від Запоріжжя, то зможуть діставати 152-мм самохідними артилерійськими установками 2С19 "Мста-С" до переправ і перерізати логістику Сил оборони через Дніпро.

Наразі російські війська перебувають за 80 км від обласного центру. Важкі бої тривають за села Гірке та Верхня Терса. Протягом останніх трьох місяців противник неодноразово намагався прорвати оборону через Залізничне, залучаючи бронетехніку, автомобілі та мотоцикли.

Водночас українські підрозділи завдають ударів по російській логістиці. Одним із головних логістичних пунктів противника військові називають Гуляйполе, розташоване за 10 км на схід від Верхньої Терси. За даними корпусу, з літа росіяни накопичували там техніку та особовий склад.

Зокрема, 23 листопада у Гуляйполі українські військові завдали удару по пункту накопичення 127-ї мотострілецької дивізії РФ. Спочатку об’єкт виявила розвідка, після чого бійці 154-ї окремої механізованої бригади провели дорозвідку. Далі по цілі завдали авіаудару силами старшого начальника.

У 7-му корпусі повідомили, що внаслідок удару здетонував склад боєприпасів, а будівлю було знищено. За оцінкою військових, загинули від 13 до 20 російських військовослужбовців.

Також у корпусі заявили, що, за даними перехоплень, командування 5-ї загальновійськової армії РФ невдоволене діями своїх підрозділів через невиконані завдання та втрати. За повідомленням військових, російські підрозділи скаржаться на удари Сил оборони під час висування техніки й піхоти в напрямку Гуляйполя.

За останній тиждень у смузі відповідальності 7-го корпусу знешкодили 826 російських військових, уразили 127 одиниць автотехніки та знищили або пошкодили 21 артилерійську гармату.

У корпусі зазначили, що продовжують утримувати позиції та виконувати завдання оборонної операції на напрямку Гуляйполе – Запоріжжя.