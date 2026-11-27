Індієць спершу приїхав до РФ на навчання, а опісля потрапив під примусом до росармії.

Представники посольства Індії в Україні відвідали в українському полоні свого громадянина Сахіла Маджоті.

Про це ідеться в телеграм-каналі державного проєкту «Хочу жить».

За даними проєкту, Сахіл Маджоті приїхав до Росії на навчання. Коли термін дії його візи закінчився, йому запропонували підробіток, який виявився розкладанням наркотичних закладок. Хлопець спробував відмовитися, після чого його здали поліції, а суд призначив 7 років ув'язнення. Згодом у колонії оперативники змусили індійця підписати контракт із Міністерством оборони РФ в обмін на звільнення. Після цього його відправили на штурми, де він зміг вижити лише завдяки тому, що здався в український полон.

Як ідеться в дописі, Україна, на відміну від Росії, вільно допускає до військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, дипломатів та правозахисників.

У проєкті «Хочу жить» нагадали, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді особисто зустрічався з Володимиром Путіним і вимагав припинити вербування індійців та повернути вже завербованих громадян. Проте Москва не поспішає обмінювати індійців, які перебувають в українському полоні, і повертати їх додому до родин, оскільки не має до них інтересу, вважають у проєкті.