Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", два пункти управління та склади російських військ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у районі населеного пункту Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління противника. У районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу російських військ, а поблизу Селидового Донецької області – пункт управління безпілотниками.

Крім того, Сили оборони уразили об’єкти російської військової логістики. У районі Грибувахи Луганської області пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську – склад матеріально-технічних засобів, на якому виникла пожежа.

Масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.