Президент відзначив українських науковців, інженерів і винахідників, чиї розробки посилюють енергетику, медицину, оборону та кіберзахист України.

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Президент України Володимир Зеленський вручив дипломи та почесні знаки лауреатам Національної премії України імені Бориса Патона.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Зеленський привітав науковців, інженерів і вчених, які під час війни посилюють Україну своїми знаннями, ідеями та винаходами.

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За словами президента, результати наукових розробок допомагають змінювати перебіг війни та створюють більше можливостей для збереження життя українців і військовослужбовців.

"Наші цьогорічні переможці та їхні роботи саме про те, що посилює Україну, нашу енергетику, медицину, оборону, наш кіберзахист, найголовніше – все це допомагає людям", – зазначив Зеленський.

Президент подякував лауреатам та тисячам українських науковців за відданість, працю, службу й внесок у розвиток науки держави.

Він також наголосив, що наукові розробки, спрямовані на захист України, сьогодні мають значення і для безпеки Європи.