Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранення дістала 74-річна жінка, її у тяжкому стані доправили до лікарні.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, заклад освіти та інфраструктура.
У Павлоградському районі під ударом опинилися районний центр та Вербківська громада. Пошкоджені підприємства й інфраструктура.
У Синельниківському районі російські війська атакували Яворницьку, Петропавлівську та Миколаївську громади. Понівечені приватні оселі й інфраструктура.
У Нікопольському районі противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
- Унаслідок ударів по підстанціях і розподільних мережах знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області.