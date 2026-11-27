Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранення дістала 74-річна жінка, її у тяжкому стані доправили до лікарні.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, заклад освіти та інфраструктура.

У Павлоградському районі під ударом опинилися районний центр та Вербківська громада. Пошкоджені підприємства й інфраструктура.

У Синельниківському районі російські війська атакували Яворницьку, Петропавлівську та Миколаївську громади. Понівечені приватні оселі й інфраструктура.

У Нікопольському районі противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.