Упродовж 20–26 листопада мережі Pravda, RT та Sputnik просували маніпуляції щодо фінансування України, переговорів і військової підтримки.

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Центр протидії дезінформації проаналізував основні кампанії російських мереж інформаційного впливу (FIMI) в європейському інформаційному просторі за період із 20 до 26 листопада.

За даними ЦПД, пропаганда в мережах Pravda, RT та Sputnik зосередилася на трьох основних напрямах.

Перший – просування наративів про "втому Заходу" та нібито "бюджетну війну" в Європейському Союзі. Російські ресурси намагалися створити враження розколу між союзниками через дискусії щодо фінансування України та бюджету ЄС. Зокрема, тему кредиту Україні від Євросоюзу на 45 млрд євро висвітлювали у 375 публікаціях, а маніпуляції щодо бюджету ЄС – у 338.

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Другим напрямом стала дискредитація України. Зокрема, пропаганда поширювала наратив "Україна – держава-терорист" через повідомлення про нібито оголошення Лівією війни після атаки на Бенгазі. Цю тему висвітлили у 503 публікаціях.

Також російські мережі поширювали повідомлення про судно "Спарта II" у Фінській затоці. За даними ЦПД, за 72 години з’явилося 209 таких публікацій, метою яких було створити враження ескалації ситуації на морі.

Фото: ЦПД

Третій напрям – тиск на Україну задля примушування до поступок і залякування Європи загрозою прямого зіткнення з Росією. У 266 публікаціях Україну та ЄС звинувачували у "зриві переговорів" і "проксі-війні".

Крім того, пропагандистські ресурси поширювали повідомлення про нібито затримку постачання ракет Patriot – 271 публікація. Ще у 249 матеріалах пропозицію Польщі до НАТО збивати російські ракети над Україною подавали як загрозу прямої війни з РФ.

У Центрі зазначили, що російські інформаційні кампанії використовують чутливі теми, підміняють причинно-наслідкові зв’язки та намагаються нав’язати європейській аудиторії вигідний Кремлю порядок денний.