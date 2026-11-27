Бундестаг затвердив державний бюджет Німеччини на 2027 рік, у якому передбачили 12 млрд євро на підтримку України.

Загальний обсяг видатків становитиме рекордні 556 млрд євро, що приблизно на 31 млрд більше, ніж у бюджеті поточного року. Водночас в основному бюджеті та спеціальних фондах заклали нові запозичення на суму близько 210 млрд євро, пише Spiegel.

Окрім допомоги Україні, одним із ключових пріоритетів документа стала оборона самої Німеччини. Видатки на цю сферу зростуть майже до 140 млрд євро, досягнувши найвищого показника з часів завершення Холодної війни.

Для підтримки споживачів уряд планує провести реформу податку на прибуток. Якщо зміни затвердять, виграють насамперед сім'ї та домогосподарства з низьким і середнім рівнем доходу завдяки підвищенню допомоги на дітей і збільшенню неоподатковуваного мінімуму, тоді як заможні громадяни платитимуть більше.