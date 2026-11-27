Завтра, 28 листопада, продовжать діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

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У Запорізькій та Дніпропетровській областях зберігається складна ситуація з електропостачанням. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими атаками, в регіонах продовжують діяти аварійні відключення.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. До робіт залучені всі відповідні служби, які докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням на Херсонщині.

У суботу, 28 листопада, у частині областей України протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів – від однієї до трьох черг.

Актуальну інформацію про графіки відключень споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.