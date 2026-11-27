Національний банк України випустить пам’ятну монету "З миром у серці. Іван Павло II". Її введення в обіг приурочили до 25-ї річниці візиту Папи Римського в Україну у червні 2001 року.

Про це НБУ повідомив у Facebook.

Монету виготовили зі срібла 925 проби. Вона важить 31,1 грама чистого металу, оздоблена кольоровим друком, а її номінал становить 10 гривень. Тираж – 3 тисячі штук.

На аверсі зображені дві постаті, які обіймаються на знак примирення, одна з них тримає оливкову гілку. По колу розміщено напис українською та польською мовами: "Прощаємо і просимо прощення". На реверсі зображений Іван Павло II із піднятою в жесті благословення рукою та силует голуба.

Художник монети – Володимир Таран, скульптор – Володимир Атаманчук. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів. Інформацію про продаж обіцяють оприлюднити на їхніх сайтах.

Фото: НБУ